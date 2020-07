Blaulicht

18:37 Uhr | 21.07.2020

Unbekannte beschmutzen Fassade von SPD-Büro

Polizei sucht Zeugen nach Farbanschlag

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Farbanschlag auf das Haus des SPD-Kreisverbands in Altona. Demnach soll es sich dabei um eine politisch motivierte Sachbeschädigung handeln. Am Montagmorgen war die schwarze Farbe an der Wand des Hauses in der Max-Brauer-Allee entdeckt worden. Laut Polizeiangaben war ein Fenster bei dem Anschlag zu Bruch gegangen, weitere Fahrzeuge seien geringfügig beschädigt worden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 040-4286-56789 entgegen.