Blaulicht

18:22 Uhr | 21.07.2020

Beim Einparken in Blankenese

Mercedes-Fahrer rammt Hauswand

In Blankenese hat ein Autofahrer seinen Mercedes erst gegen ein weiteres Auto und dann gegen eine Hauswand gerammt. Laut Polizei soll der hochbetagte Fahrer des Mercedes offenbar versucht haben in eine schräge Parklücke in der Oesterleystraße zu kommen. Der Fahrer des Autos wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Ein Fahrtüchtigkeitstest soll jetzt aufschluss darüber geben, ob der Mann seinen Führerschein behalten kann.