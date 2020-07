Stadtgespraech

18:08 Uhr | 21.07.2020

Einrichtung steht unter Quarantäne

Corona-Fall in Altersheim in Bramfeld

Seit Montag sind in Hamburg drei neue Corona-Fälle gemeldet worden. Insgesamt gibt es aktuell 5243 bestätigte Fälle in der Hansestadt. Wie die Gesundheitsbehörde gegenüber Hamburg 1 bestätigte, ist ein Bewohner eines Altersheims in Bramfeld positiv getestet worden. Die Einrichtung steht nun unter Quarantäne. Alle Bewohner müssen sich einem Test unterziehen. Das Ergebnis soll in den kommenden Tagen folgen. In den Hamburger Krankenhäusern befinden sich aktuell 16 Patientinnen und Patienten mit dem Virus. 7 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut.