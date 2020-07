Gesellschaft

17:48 Uhr | 21.07.2020

Campingplätze in Hamburg wieder gut besucht

Sommerurlaub in Zeiten der Corona-Pandemie

Seit Mitte Mai dürfen Hotels wieder Gäste beherbergen. Jetzt gibt es für den Monat auch offizielle Zahlen des Statistikamts, die zeigen, wie sehr die Tourismusbranche unter Corona leidet. Die Zahl der Gäste sank im Mai im Vergleich zum Vorjahr um gut 89 Prozent. Ganz langsam dürften die Zahlen wieder steigen, denn Sommerzeit ist Reisezeit. Viele Urlauber entscheiden sich in diesem Jahr für Ferien in Deutschland. Das merken vor allem auch die Campingplatzbetreiber. Wir haben uns auf einem Campingplatz in Schnelsen umgeschaut.