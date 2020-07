Stadtgespraech

17:26 Uhr | 21.07.2020

Außergewöhnliche Cocktails mit Labortechnik

Sternekoch Kevin Fehling eröffnet Bar

Hamburgs einziger Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling hat vor wenigen Wochen eine Bar in der HafenCity eröffnet. Die Puzzle Bar befindet sich im 15. Stock des Campus Towers und bietet einzigartige Cocktails an. Der Sternekoch und sein ehemaliger Souschef lassen sich bei den Drinks von den Gerichten aus Fehlings Gourmet-Restaurant The Table inspirieren. Damit die Kreationen den Weg vom Teller ins Glas finden wird in der Puzzle Bar modernste Labortechnik verwendet.