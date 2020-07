Stadtgespraech

12:40 Uhr | 21.07.2020

Erste Zwischenbilanz zum Einsatz von E-Bussen

Über 1.000 Tonnen CO2-Ersparnis

Durch den Einsatz von Elektrobussen konnten in Hamburg laut Hochbahn bisher über 1000 Tonnen CO2 eingespart werden. Das entspräche in etwa der Menge, die 100 Bundesbürger durchschnittlich pro Jahr verursachen. Wie das Unternehmen bekannt gab, haben die mittlerweile 30 E-Busse seit ihrer Einführung über 1 Million Kilometer emissionsfrei zurückgelegt. Im Laufe des letzten Jahres waren die Fahrzeuge nach und nach in der Stadt in Betrieb genommen worden. 30 weitere sollen bis Ende des Jahres folgen. Zukünftig will die HOCHBAHN außerdem auf wasserstoffbetriebene Busse setzen, um ihre Reichweite zu erhöhen.