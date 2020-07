Stadtgespraech

12:37 Uhr | 21.07.2020

Das ist los in unserer Stadt vom 20.07. bis 26.07.2020

Citykompass mit vielen Gewinnspielen

+++ Citykompass mit vielen Gewinnspielen +++ In dieser Woche könnt ihr euch freuen auf einen veganen Ramen und Kimchi Kochkurs, den Langschläfer Flohmarkt in der Hafencity und eine exklusive Führung für die ganze Familie in der Speicherstadt. Wenn ihr am Gewinnspiel teilnehmen möchtet, dann schickt uns eine Mail an [email protected] oder kommentiert unseren Kompass bei Facebook. Wir wünschen euch viel Glück!