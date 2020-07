Sport

18:33 Uhr | 20.07.2020

Nach endgültigem Aus für Hamburgs Großveranstaltungen

Marathon-Chef Frank Thaleiser im Talk

Die großen Hamburger Sportveranstaltungen Marathon, Triathlon, Ironman und Cyclassics sollen aufgrund der Coronapandemie auf kommendes Jahr verschoben werden. Erst vor wenigen Wochen hatten die Veranstalter des Marathons ein umfangreiches Konzept vorgestellt, wie die Großveranstaltung doch noch stattfinden könnte. Seit heute Mittag aber ist klar: es wird in diesem Jahr kein sportliches Großevent mehr in Hamburg geben. Darauf haben sich Stadt und Veranstalter in intensiven Gesprächen geeinigt. Laut Hamburgs Sportsenator Andy Grote sei diese Entscheidung für alle schmerzhaft, aber leider unumgänglich. Mich beeindruckt, mit welch großer Energie die Veranstalter jeweils modifizierte Konzepte erarbeitet haben, um die Hamburger Sportgroßevents unter strenger Berücksichtigung des Infektionsschutzes doch noch realisieren zu können. Im Ergebnis mussten wir aber feststellen, dass der rechtliche Rahmen für die Durchführung von größeren Veranstaltungen noch mindestens bis zum 31. Oktober sehr stark eingeschränkt bleiben wird. Die in jedem Fall geltenden Hygieneregelungen und die notwendige Kontaktnachverfolgung wären bei Veranstaltungen mit vielen tausend Zuschauern nicht sicherzustellen gewesen, so dass uns keine andere Wahl blieb," so Andy Grote. Der Hamburg Marathon soll im kommenden Jahr Ende April stattfinden, der Ironman im Juni, die Triathlonwettbewerbe im Juli und die Cyclassics im August.