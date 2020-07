Gesellschaft

18:13 Uhr | 20.07.2020

Lernferien in der Grundschule Vizelinstraße gestartet

Unterricht trotz Sommerferien

Zweieinhalb Wochen Sommerferien liegen noch vor den Hamburger Schülerinnen und Schülern - vor den meisten. Denn für einige hat der Unterricht bereits wieder begonnen und das ganz freiwillig. Die sogenannten Hamburger Lernferien sind ein Angebot für Kinder, die Stoff nachholen wollen. Denn in der Coronazeit war das Lernen für viele nicht einfach. Im Vorfeld hatte es auch Kritik an den Lernferien gegeben. Wir haben heute einer vierten Klasse in Wilhelmsburg über die Schultern geschaut.