Sport

15:04 Uhr | 20.07.2020

Marathon, Triathlon, Cyclassics und Co. erst 2021

Großveranstaltungen nun doch gestrichen

Die großen Hamburger Sportveranstaltungen Marathon, Triathlon, Ironman und Cyclassics sollen aufgrund der Coronapandemie auf kommendes Jahr verschoben werden. Erst vor wenigen Wochen hatten die Veranstalter ein umfangreiches Konzept vorgestellt, wie die Großveranstaltungen doch noch stattfinden könnten. Seit heute Mittag aber ist klar: es wird in diesem Jahr kein sportliches Großevent mehr in Hamburg geben. Darauf haben sich Stadt und Veranstalter in intensiven Gesprächen geeinigt. Der Hamburg Marathon soll im kommenden Jahr Ende April stattfinden, der Ironman im Juni, die Triathlonwettbewerbe im Juli und die Cyclassics im August.