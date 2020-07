Wirtschaft

15:03 Uhr | 20.07.2020

Erst 17 Anträge bei der Stadt eingegangen

Corona-Kreditprogramm kaum gefragt

Das Hamburger Kreditprogramm für Kleinbetriebe zur Bewältigung der Coronakrise ist bisher wenig gefragt. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine CDU-Anfrage hervor. Laut Senatsantwort seien erst 17 Anträge gestellt worden. Das Gesamtvolumen würde bis jetzt 1,3 Millionen Euro betragen. „Dass eine so günstige Möglichkeit der Finanzierung (…) so schlecht angenommen wird, lässt eher vermuten, dass die bürokratischen Hürden zu hoch sind“, so CDU-Wirtschftsexperte Götz Wiese. Außerdem handele es sich um Kredite und nicht um Zuschüsse. Die Stadt hatte das Programm Hamburg-Kredit Liquidität Ende Mai auferlegt. Dabei können Darlehen in Höhe von mindestens 20.000 Euro bis maximal 250.000 Euro beantragt werden. Das Programm richtet sich unter anderem an Selbständige und Kleinbetriebe mit maximal zehn Mitarbeitenden.