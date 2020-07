Stadtgespraech

12:07 Uhr | 20.07.2020

Infektionsgeschehen bleibt weiterhin niedrig

Ein weiterer Corona-Fall in Hamburg

Seit Sonntag ist in Hamburg ein neuer Corona-Fall gemeldet worden. Damit bleibt das Infektionsgeschehen weiterhin niedrig. Insgesamt gibt es aktuell 5240 bestätigte Fälle in der Hansestadt. Rund 4900 davon gelten schätzungsweise jedoch als bereits wieder genesen. In den Hamburger Krankenhäusern befinden sich aktuell 15 Patientinnen und Patienten mit dem Virus. 6 von ihnen werden intensivmedizinisch betreut. Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin ist bisher bei 231 Personen das Corona-Viurs als Todesursache nachgewiesen worden.