Blaulicht

18:41 Uhr | 19.07.2020

Feuerwehr muss das Gebäude evakuieren

Großfeuer in Wohnung am Saseler Markt

Mit einem Großaufgebot hat die Feuerwehr am Sonntagmittag einen Brand in einer Wohnung am Saseler Markt gelöscht. Zeugen hatten die Feuerwehr über eine starke Rauchentwicklung informiert. Einige Bewohner des Hauses retteten sich selbst, manche mussten von den Einsatzkräften in Sicherheit gebracht werden. Eine Person erlitt eine Rauchgasvergiftung.