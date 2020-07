Blaulicht

06:33 Uhr | 17.07.2020

Nach Feuer in Rohbau gestern

Update: Kita Berner Heerweg bleibt heute geschlossen

Nachdem ein Kita-Rohbau in Farmsen-Berne gestern ausgebrannt ist, bleibt die nahestehende Kita Berner Heerweg heute geschlossen. Eine Notfallbetreuung sei laut Medienberichten jedoch sichergestellt. Das Feuer in dem noch nicht fertiggestellten Gebäude sorgte am Donnerstagnachmittag für einen Großeinsatz der Hamburger Feuerwehr. Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte vor Ort. Das Feuer könnte durch die momentanen Arbeiten am Dach ausgelöst worden sein, die Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Verletzt wurde niemand.