06:23 Uhr | 17.07.2020

Durchweg positive Bilanz

Hamburger Sportbericht 2019 vorgestellt

Hamburgs Sportsenator Andy Grote hat gestern gemeinsam mit der Zukunftskommission den achten Hamburger Sportbericht vorgestellt. Darin wird eine durchweg positive Bilanz für 2019 gezogen. Eine große Rolle spielte etwa die Beachvolleyball-Weltmeisterschaft in der Hansestadt. Insgesamt 62 Millionen Euro investierte die Stadt 2019 in die Sportinfrastruktur. So sind unter anderem zahlreiche Sporthallen und -plätze modernisiert worden. Laut Grote konnte sich außerdem das Konzept der „Active City“ verankern. Aufgrund der Corona-Pandemie im Frühjahr dieses Jahres wird für den Sportbericht 2020 eine deutlich schlechtere Bilanz erwartet.