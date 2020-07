Gesellschaft

Aktivisten wollen Spaltenböden abschaffen

Protest gegen prekäre Schweine-Haltung

Die regionalen Corona-Ausbrüche in verschiedenen deutschen Fleischbetrieben wie bei Tönnies oder Westfleisch in Nordrhein Westfalen stellen aktuell die gesamte Fleischindustrie in Deutschland an den Pranger. Nicht nur die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter in den Betrieben rücken dabei in den Fokus, auch das allgemeine Tierwohl. Auch hier in Hamburg sorgt das Thema Fleischkonsum für Diskussion. Mehrere freie Tierschutzaktivisten machten heute mit einer besonderen Aktion auf die erheblichen Mängel bei der Schweinehaltung in Deutschland aufmerksam.