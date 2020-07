Verkehr

In Rotherbaum und Grindelviertel

Neue Bewohnerparkgebiete ab September

Ab dem 21. September wird es in Hamburg vier neue Bewohnerparkgebiete geben. Wie der Senat bekannt gab, soll so die Parksituation für Bewohner und Bewohnerinnen in Rotherbaum und im Grindelviertel verbessert werden. Ab dem 10. August können Anwohner die Bewohnerparkausweise entweder online für 25 Euro oder an den LBV-Standorten für 30 Euro jährlich beantragen. Zuvor hatten bei einer Befragung des Landesbetrieb Verkehr 82 Prozent der Anwohnerinnen und Anwohner eine Einrichtung von Bewohnerparkgebieten begrüßt.