Wirtschaft

15:13 Uhr | 16.07.2020

"Foodlab" eröffnet heute in der Hafencity

Wirtschaftssenator besucht Hamburger Startups

Wirtschaftssenator Michael Westhagemann besucht in diesen Wochen verschiedene Start-Ups in der Stadt. Heute war das Foodlab in der HafenCity an der Reihe. Es bietet Gastronomen Räumlichkeiten, um neue Ideen zu kreieren und hat heute offiziell den Betrieb aufgenommen.Vor rund einer Woche hatte die Stadt Startups und innovativen Unternehmen aufgrund der Corona-Pandemie Hilfen in Höhe von 12,5 Millionen Euro zugesagt.