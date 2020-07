Blaulicht

14:17 Uhr | 16.07.2020

Durchsuchungen am Mittwoch

Mehrere Festnahmen bei Drogenrazzia

Bei einer Drogenrazzia am Mittwoch hat die Hamburger Polizei insgesamt drei Männer vorläufig festgenommen, zwei von ihnen wurden jedoch bereits wieder freigelassen. Die Polizisten durchsuchten insgesamt fünf Wohnungen sowie zwei Fahrzeuge, die mit mutmaßlichen Drogendeals in der Straße „An der Hafenbahn“ auf der Veddel in Verbindung stehen sollen. Es wurden unter anderem 35 Beutel Marihuana sowie 12 Gramm Kokain und szenetypische Verpackungen für Betäubungsmittel sichergestellt. Zuvor war gegen die Tatverdächtigen bereits mehrere Monate lang ermittelt worden. Auch drei Rauschgiftspürhunde waren im Einsatz. Die Ermittlungen dauern noch an.