Stadtgespraech

17:46 Uhr | 14.07.2020

Aktueller Forschungsstand zu Covid-19

Bundesforschungsministerin besucht UKE

Das Universitäts Klinikum Eppendorf spielt in der Erforschung des immer noch neuartigen Corona-Virus deutschlandweit eine wichtige Rolle. Deshalb hat sich Bundesforschungsministerin Anja Karliczek heute über die aktuellen Forschungsstände am UKE informiert. Gemeinsam mit Prof. Dr. Marylyn Addo und Dr. Stefan Schmiedel besichtigte sie die Forschungsstationen in Eppendorf. Insgesamt 150 Millionen Euro hat die Bundesregierung bisher für die Erforschung des Virus eingesetzt. Derzeit wird am UKE sowohl an den Langzeitfolgen der Erkrankung als auch an möglichen Medikamenten geforscht. Der Fokus liegt jedoch nach wie vor auf der Suche nach einem möglichen Impfstoff. Nach Abschluss der Probandenstudie könnte ein Impfstoff dann in 12-18 Monaten zur Verfügung stehen.