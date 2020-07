Blaulicht

17:42 Uhr | 14.07.2020

Keine Verletzten

Feuerwehr löscht Brand in Mehrfamilienhaus

Die Feuerwehr Hamburg hat am Nachmittag ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Wandsbek gelöscht. Nach Angaben der Feuerwehr ist Wasser in eine Pfanne mit heißem Fett gegeben worden, daraufhin gab es eine Explosion. Drei Personen sind aus dem Haus gerettet worden, verletzt wurde aber niemand.