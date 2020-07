Gesellschaft

17:14 Uhr | 14.07.2020

Stutthof-Prozess

Nebenklage fordert Schuldeingeständnis

Im Stutthof-Prozess gegen den ehemaligen KZ- Wachmann Bruno D. hat die Nebenklage den Angeklagten Medienberichten zufolge zu einem Schuldeingeständnis aufgerufen. Bruno D. war 1944 bis 1945 Wachmann im Konzentrationslager Stutthof, er soll sich laut Staatsanwaltschaft der Beihilfe zum Mord in 5.230 Fällen schuldig gemacht haben. Die Vertreter der Nebenklage schlossen sich der Forderung der Staatsanwaltschaft nach drei Jahre Haft an. Das urteil soll am 23. Juli gesprochen werden.