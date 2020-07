Gesellschaft

15:07 Uhr | 14.07.2020

Seltene Seebärin im Tierpark Hagenbeck

Erste Schwimmversuche des Albino-Babies

Das neugeborene Albino-Seebärenbaby in Hagenbecks Tierpark ist heute das erste Mal ins große Eismeer abgetaucht. Hilfe gab es bei den ersten Schwimm- und Kletterversuchen natürlich von Mama Lucy. Am 15. Juni ist die Kleine in Hagenbecks Tierpark zur Welt gekommen und soll damit das weltweit erste Albino-Seebärenbaby sein. Die Kleine hat einen Gendefekt, wodurch sich ihre Fellfarbe, von der ihrer Mutter und anderen Seebären unterscheidet. In freier Wildbahn haben es die sogenannten Albinos ziemlich schwer.