Stadtgespraech

12:01 Uhr | 14.07.2020

Aktuelle Zahlen in Hamburg

Erneut keine Corona-Neuinfektionen in Hamburg

Am zweiten Tag in Folge wurden in Hamburg keine Corona-Neuinfektionen gemeldet. Damit bleibt die Zahl weiterhin bei 5230 bestätigten Covid-19-Fällen. In den Hamburger Krankenhäusern befinden sich aktuell 17 Patientinnen und Patienten mit dem Virus. Sieben von ihnen werden intensivmedizinisch betreut. Nach Angaben des Instituts für Rechtsmedizin ist das Corona-Virus bisher bei 231 Personen als Todesursache nachgewiesen worden.