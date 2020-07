Blaulicht

11:10 Uhr | 14.07.2020

Polizei Goslar durchsucht bundesweit Objekte

Zwei Festnahmen bei Razzia in Langenhorn

Bei einer Razzia haben Einsatzkräfte der Polizei am Morgen zwei Tatverdächtige im Leonardo Hotel in Langenhorn festgenommen. Die Polizei Goslar bringt die Verdächtigen mit mehreren Gewaltdelikten der vergangenen Wochen in Verbindung. Insgesamt 17 Objekte, vorwiegend in Sachsen-Anhalt, durchsuchten Spezialeinheiten in diesem Zusammenhang. Eine Zuordnung in die Clankriminalität konnte die Polizei Goslar auf Hamburg-1-Nachfrage zunächst nicht bestätigen. Die Tatverdächtigen aus Hamburg sollen in einem nahe gelegenen Präsidium vernommen werden. Erst bei hinreichendem Verdacht soll eine Überführung nach Niedersachsen stattfinden.