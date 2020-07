Blaulicht

18:39 Uhr | 13.07.2020

Großeinsatz der Feuerwehr

Wilhelmsburg: Brand in Mehrfamilienhaus

Am frühen Montagnachmittag musste die Feuerwehr zu einem Brand in Wilhelmsburg ausrücken. Im 4. Stock eines Mehrfamilienblocks am Vogelhüttendeich war ein Feuer ausgebrochen. Alle Personen aus dem Gebäude konnten gerettet werden. Das Feuer konnte am Nachmittag gelöscht werden, dafür musste auch das Dach aufgerissen werden. Die Feuerwehr war mit 85 Kräften im Einsatz.