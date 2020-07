Gesellschaft

18:06 Uhr | 13.07.2020

Schülerinnen und Schüler können Stoff nachholen

Lernferien heute gestartet

In vielen Hamburger Schulen haben heute/gestern die sogenannten Lernferien begonnen. Diese sollen Kindern die Möglichkeit geben, den Corona-bedingten Unterrichtsausfall über den Sommer wieder aufzuholen. Laut Senatsangaben starten in über 140 Schulen zentral organisierte Lerngruppen, 330 davon an Schulen in strukturell schwächeren Stadtteilen. Rund 3.200 Schülerinnen und Schüler hätten sich bisher angemeldet. Das sei mehr als jeder dritte der angesprochenen Kinder und Jugendlichen. Der Senat wies darauf hin, dass die realen Teilnehmerzahlen noch höher seien, da weitere Schülerinnen und Schüler aus den Schulen hinzukommen werden, die ihr Angebot selbst und nicht über die Volkshochschule organisieren.