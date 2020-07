Blaulicht

17:52 Uhr | 13.07.2020

Einsatzkräfte verpassen selbstgesteckte Ziele

Feuerwehr braucht länger zu Einsatzorten

Wenn ein Notruf bei der Feuerwehr eingeht, muss es schnell gehen. In 8 Minuten will die Feuerwehr am Einsatzort sein, so das selbstgesteckte Ziel. Immer öfter jedoch kann das nicht eingehalten werden - vor allem in den Randbezirken Hamburgs.