Wirtschaft

16:39 Uhr | 13.07.2020

24% weniger Azubis als im Vorjahr

Corona belastet Ausbildungsmarkt erheblich

Die Corona-Pandemie belastet den Hamburger Ausbildungsmarkt erheblich. Das gab die Handelskammer heute/gestern bekannt. So sei die Zahl der neu eingetragenen Ausbildungsverhältnisse im Juni um 24,4 Prozent niedriger als im Vorjahr. Insgesamt seien rund 4.400 neue Verträge geschlossen worden. Vor einem Jahr waren es noch über 5.800. Viele Betriebe hätten ihre freien Ausbildungsplätze noch nicht besetzen oder die Verträge erst mit einer gewissen Verzögerung abschließen können, so Handelskammer-Vizepräses Astrid Nissen-Schmidt. Eine außergewöhnliche Kündigungswelle von bereits begonnenen oder für den Sommer abgeschlossenen Ausbildungsverträgen gebe es allerdings bisher nicht. In der Online-Lehrstellenbörse der Handelskammer seien aktuell noch mehr als 900 freie Ausbildungsplätze zu finden.