Blaulicht

12:43 Uhr | 13.07.2020

Unbekannte Flüssigkeit ausgelaufen

Verdächtiger Umschlag im Amtsgericht Barmbek

Ein verdächtiger Umschlag am Amtsgericht Barmbek hat am Morgen einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Aus der Post im Nachtbriefkasten war eine unbekannte, wachsartige Flüssigkeit getropft. Etwa 15 Einsatzkräfte waren vor Ort, um die Situation zu überprüfen. Am Dienstag vergangene Woche waren bei mehreren Amtsgerichten in Deutschland Bombendrohungen eingegangen. Sprengstoff wurde allerdings nirgends gefunden.