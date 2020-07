Sport

15:24 Uhr | 12.07.2020

Bereits seit 15 Jahren im Verein

Timo Schultz neuer Trainer beim FC St. Pauli

Der FC St. Pauli hat einen neuen Cheftrainer gefunden: Timo Schultz wird neuer Übungsleiter der Kiezkicker. Das teilte der Verein am Sonntag mit. Der 42-Jährige, der bereits seit 15 Jahren als Spieler und Trainer im Verein tätig ist, erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Es habe für ihn außer Frage gestanden, das Angebot anzunehmen, so Schultz. Nach der letzten Saison gehe er mit einer gewissen Demut, aber auch mit klaren Ideen in die neue Spielzeit, die laut DFB am Freitag, 18. September starten soll.