Gesellschaft

15:00 Uhr | 10.07.2020

Drei Jahre Haft für 24-jährigen Franzosen

G20-Prozess: Fünf Männer verurteilt

Drei Jahre sind die Ausschreitungen auf der Elbchaussee während des G20-Gipfels her. Rund 220 Vermummte waren an jenen 7. Juli durch Altona gezogen und Hatten Autos an der Elbchaussee angezündet und Gebäude beschädigt.