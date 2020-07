Gesellschaft

12:48 Uhr | 11.07.2020

Kritik von CDU

Elbchaussee: Demo gegen G20-Urteile

Am Freitagabend demonstrierte das sogenannte „Bündnis gegen Repression“ auf der Route, die der randalierende Mob während der G20-Proteste auf der Elbchaussee vor drei Jahren gegangen war. Die Teilnehmenden wollten sich so mit den fünf gestern Verurteilten solidarisch zeigen. 200 Personen waren angemeldet. Die Polizei war mit entsprechendem Aufgebot vor Ort. Insgesamt blieb die Demo friedlich. Die Hamburger CDU bezeichnete den Aufmarsch im Vorfeld als inakzeptabel. Es sei geradezu zynisch, dass Linksextreme diese Route an der Elbchaussee jetzt, drei Jahre nach dem G20-Gipfel, erneut für ihre Propaganda nutzten.