Stadtgespraech

15:42 Uhr | 10.07.2020

Prozess-Auftakt gegen Elina F.

Mutmaßliche IS-Mitgliedschaft

Vor dem Hanseatischen Oberlandesgericht hat heute der Prozess gegen die Hamburgerin Elina F. begonnen. Der 30-Jährigen wird die Mitgliedschaft in der Terrororganisation „Islamischer Staat“ vorgeworfen. Sie soll unter anderem in Propagandavideos des IS mitgewirkt haben. Als die terroristische Vereinigung in Syrien immer mehr Boden verlor, flüchtete sie in die Türkei. Mitte Januar war sie dann gemeinsam mit ihren beiden Kindern von den türkischen Behörden nach Deutschland abgeschoben worden. Noch im Flugzeug war sie von der Polizei festgenommen worden. Für den Prozess sind insgesamt 15 Verhandlungstage angesetzt.