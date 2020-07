Blaulicht

15:16 Uhr | 09.07.2020

Drei Jahre nach Mob auf der Elbchaussee

Morgen Urteil im G20-Prozess erwartet

Im Prozess um den randalierenden Mob auf der Elbchaussee am G20-Wochenende hatten die fünf Angeklagten heute die Gelegenheit zum so genannten „letzten Wort“. Morgen dann wird die Richterin das Urteil sprechen. Die Staatsanwaltschaft hatte Haftstrafen zwischen zweieinhalb und fünf Jahren gefordert. Die Angeklagten zwischen 19 und 26 Jahren stehen seit nunmehr anderthalb Jahren vor Gericht. Ihnen wird Landfriedensbruch und Mittäterschaft bei Brandstiftung und gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Autonome wollen nach der Urteilsverkündung am Morgen gegen 17 Uhr auf der Elbchaussee demonstrieren. Unter dem Motto „Es muss ein Zeichen gesetzt werden“ wollen sich die Teilnehmer am Schauplatz der Krawalle solidarisch mit den Beschuldigten zeigen.