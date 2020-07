Gesellschaft

19:00 Uhr | 08.07.2020

Polizei Akademie arbeitet an Sensibilisierung

Debatte um Rassismus und Gewalt in der Polizei

Rassismus und auch Gewalt durch die Polizei. Ein Thema, das seit dem gewalttätigen Tod des Afroamerikaners George Floyd durch die Polizei in den USA und den darauffolgenden Demos auch hier viele Menschen bewegt. Die Bundesregierung wollte jüngst mit einer Studie ermitteln, inwieweit die Polizei auch in Deutschland rassistische Kontrollen durchführt, also sogenanntes Racial Profiling. Innenminister Horst Seehofer kassierte den Plan und erntete viel Kritik. Wie aber lassen sich radikale Tendenzen bei der Polizei erkennen und bekämpfen? Daran arbeitet in Hamburg gerade die Polizeiakademie.