Wirtschaft

18:07 Uhr | 08.07.2020

Leere Stühle stehen für bedrohte Jobs

Protest gegen Stellen-Abbau bei Airbus

Wochenlang stand die Luftfahrtbranche aufgrund der Coronakrise beinahe still. Die Auswirkungen bekommen jetzt auch die Flugzeugbauer zu spüren. Gerade werden keine neuen Flugzeuge bestellt. Airbus will daher weltweit 15.000 Stellen abbauen. Die Unsicherheit bei den Mitarbeitern in Hamburg ist groß. Hier sind über 2300 Stellen in Gefahr. Genau so viele Stühle hat die Gewerkschaft IG Metall heute, beim bundesweiten Aktionstag, vor den Werkstoren in Hamburg aufgebaut.