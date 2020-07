Sport

17:39 Uhr | 08.07.2020

Hamburger Ruderin trainiert wieder nach Corona-Pause

Paralympische Spiele erst 2021 in Tokio

Nach vier Jahren warten wäre es 2020 eigentlich wieder so weit gewesen, die Olympischen und Paralympischen Spiele hätten in Tokio stattgefunden. Auch in Hamburg haben sich Athletinnen und Athletin auf das Großereignis vorbereitet. Doch wie alle großen Sportevents, finden auch die Spiele in diesem Sommer nicht statt. Was bedeutet das für die Hamburger Athletinnen, die nach Tokio gereist wären? Wir haben mit der Pararuderin Sylvia Pille-Steppat gesprochen.