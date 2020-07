Blaulicht

16:27 Uhr | 08.07.2020

Feuer brach in der Küche aus

Jugendeinrichtung in der Billstraße brannte

In der Billstraße hat es heute Nachmittag in einer Erdgeschosswohnung einer Jugendeinrichtung gebrannt. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte sich bereits starker Rauch um das viergeschossige Wohnhaus gebildet. Insgesamt waren 50 Einsatzkräfte vor Ort. Sechs Anwohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht. Offenbar war das Feuer in der Küche der Wohnung ausgebrochen. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.