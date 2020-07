Blaulicht

09:08 Uhr | 08.07.2020

Seit Mai auf der Flucht

Polizei fahndet nach Tankstellen-Räuber

Nach einem Tankstellen-Raub in Schnelsen im vergangenen Mai fahndet die Polizei jetzt öffentlich nach einem bislang unbekannten Mann. Er soll den 18-jährigen Kassierer mit einer Schusswaffe bedroht und mehrmals geschlagen haben. Der Kassierer erlitt eine Kopfverletzung und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der mutmaßliche Täter flüchtete mit einem dreistelligen Bargeldbetrag. Die Polizei beschreibt den Gesuchten als 1,70m bis 1,80m groß, schlank und dunkelhaarig. Er soll Deutsch mit leichtem Akzent gesprochen haben. Die Beamten bitten um Hinweise unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an jeder Polizeidienststelle.