Stadtgespraech

18:20 Uhr | 07.07.2020

So hat sich das Szeneviertel verändert

Schanzenviertel: Drei Jahre nach G20

7. Juli. Der Tag ist in Hamburg mittlerweile mit diesen Erinnerungen hier verbunden. Drei Jahre ist es jetzt her, dass Randalierer am morgen des 7. Juli während des G20-Gipfels über die Elbchaussee zogen und eine Spur der Verwüstung hinterließen. Der Prozess gegen fünf mutmaßliche Täter steht kurz vor dem Ende. Am Freitag soll das Urteil fallen. Die Elbchaussee war an dem Tag erst der Anfang. Am Abend eskalierte die Gewalt dann in der Schanze. Wir haben uns heute angeschaut, wie es dort jetzt aussieht, 3 Jahre danach.