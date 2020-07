Wirtschaft

17:53 Uhr | 07.07.2020

Handelskammer fordert Hilfen für den Einzelhandel

Insolvenzwelle befürchtet

Ob in Altona und Harburg oder direkt in der Innenstadt: Langsam füllen sich die Einkaufsmeilen- und passagen wieder. Doch damit ist der Einzelhandel noch lange nicht über den Berg. Die Handelskammer Hamburg befürchtet weitere Insolvenzen und Leerstände. Um genau das zu verhindern, hat sie heute verschiedene Maßnahmen und konkrete Forderungen an den Senat vorgestellt.