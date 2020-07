Stadtgespraech

15:30 Uhr | 07.07.2020

Ergebnisse in Auftrag gegebener Luftmessung liegen vor

NABU warnt vor schlechter Hafen-Luft

Der NABU Hamburg hat heute die Ergebnisse einer eigens in Auftrag gegebenen Luftmessung am Hafen vorgestellt. Der Umweltverband bezeichnete die Ergebnisse als besorgniserregend. Die Stickstoffwerte würden zwar an allen acht Messpunkten nicht die zulässige Obergrenze überschreiten, die Luftqualität sei dennoch grottenschlecht und besorgniserregend für Anwohner, so ein NABU-Sprecher. Der Naturschutzbund fordert die Politik daher auf, mögliche Maßnahmen aus Luftreinhalte- und Klimaplan nicht weiter zu verzögern. Seit April 2019 messen Sensoren des Hamburger Startups Breeze am nördlichen Hafenrand die Luftqualität. Dabei geht es vor allem um Stickstoffdioxid, Ozon, Schwefeldioxid und Feinstaub.