Stadtgespraech

14:53 Uhr | 07.07.2020

Neubau in Planten un Blomen geplant

Café Seeterrassen soll abgerissen werden

Das Café Seeterrassen in Planten un Blomen soll abgerissen werden. Das bestätigte ein Sprecher der Hamburg Messe und Congress heute gegenüber Hamburg 1. Wie das Hamburger Abendblatt zuerst berichtete, gehe die Immobilie nach Auflösung des Pachtvertrages an das Unternehmen zurück. Messe-Chef Bernd Aufderheide plant demnach einen „Neubau mit einer zeitgemäßen gastronomischen Nutzung“. Auch sollen Räume für Veranstaltungen angeboten werden. Konkrete Planungen gebe es aber noch nicht, so der Sprecher gegenüber Hamburg 1.