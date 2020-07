Gesellschaft

10:31 Uhr | 07.07.2020

850 Service-Beschäftigte

ver.di ruft zu Streik in Elbkinder-Kitas auf

Die Arbeitnehmer-Gewerkschaft ver.di hat für heute die über 850 Beschäftigten der Elbkinder-Kita-Servicegesellschaft (EKSG) in Hamburg zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. In den Tarifverhandlungen fordert ver.di zehn Prozent mehr Lohn, das bisherige Angebot der Geschäftsführung – 1,1 Prozent mehr und einen Tag frei in 2020 - sei für die Tarifkommission eine Provokation gewesen. Nun wolle man den Druck auf den Arbeitgeber erhöhen. In Zeiten von Corona habe man sich die Entscheidung zu streiken nicht leicht gemacht, so Verhandlungsführerin Hilke Stein. Aber es sei nicht einzusehen, dass gerade die, die den Laden am Laufen halten, indem sie für Hygiene und gutes Essen für die Kinder sorgen, mit ein paar Cent abgespeist werden sollen.