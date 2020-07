Gesellschaft

17:58 Uhr | 06.07.2020

Diskussion um Abschaffung vorerst wieder beendet

Senat hält an Maskenpflicht fest

Seit dem Wochenende ist eine Debatte darüber entbrannt, wie lange die Schutzmasken im Kampf gegen das Corona-Virus noch getragen werden sollten. Während die Schweiz heute aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen eine landesweite Maskenpflicht eingeführt hat, will Mecklenburg-Vorpommern sie bereits ab dem 04. August wieder aufheben. Das zumindest sagte Mecklenburg-Vorpommerns Wirtschaftsminister Harry Glawe gegenüber der “Welt am Sonntag”. Hamburg hält am bekannten vorsichtigen Kurs fest und spricht sich weiterhin für die Maskenpflicht in einzelnen Bereichen aus.