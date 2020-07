Sport

16:28 Uhr | 06.07.2020

Daniel Thioune folgt beim HSV auf Dieter Hecking

So stehen die Hamburger zum Trainerwechsel

Die Trainersuche beim HSV ist nun offiziell beendet. Die Hamburger bestätigten am Nachmittag die Verpflichtung von Daniel Thioune vom VfL Osnabrück. Der 45-Jährige Übungsleiter folgt damit auf Dieter Hecking. Thioune hatte mit Aufsteiger Osnabrück souverän den Klassenerhalt in der zweiten Liga erreicht. Sein Vertrag bei den Ostwestfalen lief noch bis 2021. Die Ablöse soll um die 300.000 Euro betragen. Auf einer virtuellen Pressekonferenz stellte sich der neue Trainer schon heute in Hamburg vor.