Gesellschaft

15:49 Uhr | 06.07.2020

Plädoyer der Staatsanwaltschaft im Stutthof-Prozess

Dreijährige Haftstrafe gefordert

In dem Prozess gegen den früheren SS-Wachmann Bruno D. hat die Staatsanwaltschaft in ihrem heutigen Plädoyer eine dreijährige Jugendstrafe gefordert. Der mittlerweile 93-jährige Angeklagte war während seiner Zeit als Wachmann im KZ Stutthof 17 bzw. 18 Jahre alt. Laut Staatsanwaltschaft gebe es keinen Zweifel an der Beihilfe des Angeklagten zum Mord in über 5000 Fällen. Er sei von seinem Wachturm aus dafür verantwortlich gewesen, dass 1944/45 keine Häftlinge aus dem Lager, in dem Juden systematisch ermordet wurden, fliehen konnten.