Kunst und Kultur

13:16 Uhr | 06.07.2020

Das ist diese Woche los in unserer Stadt

Citykompass- mit Gewinnspielen

Was ihr die nächsten Tage in Hamburg so erleben könnt, das verrät euch Laura Zangl im aktuellen Citykompass- und zu gewinnen gibt es auch wieder was! Joris rockt das Autokino Seat Cruise Inn am Steinwerder, der Bergamotte Pop Up Dschungel 2.0 kommt zu uns in die Hansestadt und das exklusiv für 100 Gäste limitierte "We love Reggaeton Open Air in Corona Zeiten" heizt euch mit lateinamerikanischen Klängen ein. Wenn ihr an unserer Verlosung teilnehmen möchtet, dann schickt uns einfach eine Mail an [email protected] oder kommentiert unseren Kompass bei Facebook. Viel Glück und kommt gut durch die Woche!