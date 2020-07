Gesellschaft

07:43 Uhr | 06.07.2020

Gegen Fahrverbote

Reeperbahn: Tausende Biker protestieren

Am Sonnabend haben tausende Motorradfahrer und -fahrerinnen am Spielbudenplatz auf der Reeperbahn demonstriert. Die Bewegung „Biker for Freedom“ hatte zum Protest gegen die vom Bundesrat Mitte Mai beschlossenen Einschränkungen für Motorradfahrer aufgerufen. Die beinhalten unter anderem Fahrverbote an Wochenenden zum Lärmschutz von Anwohnern, generelle Lärmbegrenzungen sowie höhere Strafen bei etwa Manipulationen am Auspuff. Der Beschluss muss noch von der Bundesregierung abgesegnet werden, bevor er in Kraft tritt. Aufgrund der Demonstration kam es in der Stadt am Nachmittag zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.